FNG - Pas de vente en liquidation samedi

(Belga) Les magasins de mode appartenant au groupe FNG n'ouvriront pas samedi pour organiser une vente en liquidation, ont fait savoir les curateurs vendredi par voie de communiqué. "Du personnel de sécurité n'a pas pu être mobilisé en suffisance en raison de la crise du coronavirus. La sécurité des travailleurs et des clients ne pouvait donc être garantie", commentent-ils.

Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a prononcé lundi la faillite de nombreuses filiales du groupe FNG, parmi lesquelles Brantano, CKS et Fred & Ginger. Les magasins sont en liquidation. Les curateurs précisent avoir tout mis en œuvre pour permettre une ouverture d'autant de magasins que possible. Ils avaient appelé les travailleurs à reprendre un contrat d'intérimaire afin de se rendre disponibles pour samedi et lundi. Le personnel et ses représentants avaient toutefois insisté sur les conditions de sécurité liées à une réouverture éventuelle. Les curateurs ont finalement conclu que la sécurité ne pouvait être garantie. Ils ont ajouté que la réouverture des boutiques en ligne était prévue pour la semaine prochaine. Tant les produits commandés et payés après le 31 juillet (date officielle du dépôt de bilan de FNG pour 20 de ses sociétés devant le tribunal de l'entreprise, NDLR) que ceux qui seront encore commandés en ligne, seront livrés au domicile des clients, sans option de retour. (Belga)