Crise politique à Verviers - Jean-François Istasse est bien proposé par le PS comme futur candidat bourgmestre

Réunis ce vendredi en fin de journée autour de la tutelle, les 10 élus PS ont décidé de désigner le futur candidat bourgmestre en la personne de Jean-François Istasse, "une candidature qui a recueilli le consensus le plus large au sein du Groupe du PS", annonce la tutelle dans un communiqué.

Celle-ci ajoute que "les socialistes vont s'impliquer dès samedi à la mise en œuvre d'une majorité politique stable et suffisamment large que pour assurer à la Ville de Verviers une gestion rigoureuse dans un climat serein". Pour dégager cette solution, Hasan Aydin, deuxième score, et Sophie Lambert, 4e score, vont devoir s'effacer mais leur sacrifice sera récompensé par la présidence du CPAS d'une part, et la fonction d'échevine d'autre part, le tout en contournant le code de la démocratie locale. Le cartel MR-Nouveau Verviers-cdH et Bernard Piron, qui pèse 15 élus, a déjà savoir de façon individuelle que ce procédé ne recueillait pas leurs faveurs. (Belga)