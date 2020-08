Chassepierre: des "(ré)actions culturelles" pour compenser l'absence du festival

(Belga) La 47e édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre annulée, ses organisateurs proposeront, dès samedi, des "(ré)actions culturelles" en guise d'alternative. Des manifestations artistiques limitées à 200 spectateurs par samedi (8, 12 et 22 août).

Le Festival de Chassepierre devait avoir lieu les 22 et 23 août cette année. Mais le contexte sanitaire en a décidé autrement, entraînant le report des réjouissances au 21 et 22 août 2021. "Mais l'équipe ne baisse pas les bras. Elle ne se laisse pas coronavirer sans réaction", assurent les organisateurs. "Des (ré)actions artistiques vont donc être mises sur pied dans les rues du village et dans le respect des règles sanitaires. Les arts de la rue, ce sont des sensations, des émotions, du partage. Impossible en vidéo. Il faut faire vivre l'espace et le temps, penser le monde de maintenant et le faire. C'est pourquoi, l'équipe a pris le pari d'honorer la profession mais pas dans sa finalité puisque les spectacles ne toucheront pas autant de public." Programmés les 8, 15 et 22 août, ces spectacles entièrement gratuits seront accessibles sur réservation pour une capacité de 200 personnes chacun. Au programme: One Shot, de la compagnie du même nom (08/08), Nadir, des Chaussons Rouge (15/08), De Cuyper vs. De Cuyper, de la compagnie Pol & Freddy. Mais aussi KermosZyclett, le nouveau projet de Kermes'z à l'Est. Le tout traversé par les poésies publiques de la compagnie Les Chemins de Terre en guise de fil rouge. Les représentations seront retransmises en direct sur Facebook. (Belga)