Ozone: un dépassement local du seuil d'alerte n'est pas exclu

(Belga) Une augmentation des concentrations d'ozone dans l'air est constatée ce samedi, annonce la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Des dépassements du seuil d'information européen (180 µg/m³) sont ainsi prévus dans une grande partie du pays, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Un dépassement local du seuil d'alerte européen (240 µg/m³), pour lequel la population doit être immédiatement avertie, n'est pas exclu.

Celine prévoit ainsi pour la journée de samedi des concentrations maximales horaires oscillant entre 155 et 220 µg/m³. Demain/dimanche, les concentrations d'ozone diminuent légèrement mais resteront toujours très élevées. Des dépassements du seuil d'information sont prévus dans le centre de pays. Un risque de dépassement du seuil d'information reste possible lundi et les jours suivants. (Belga)