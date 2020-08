La côte belge de plus en plus fréquentée

L'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer s'attend à ce que la côte soit très fréquentée ce week-end en raison de la chaleur. Selon le baromètre d'affluence du littoral, certaines zones virent déjà au jaune samedi après-midi, mais il n'y a pas encore de signe de saturation.

La météo estivale entraîne de nombreuses réservations de dernière minute dans les hôtels du littoral, selon Westtoer. Beaucoup de résidents secondaires et de touristes d'un jour chercheront également à se rafraîchir au bord de la mer pendant cette canicule. Il est conseillé à tout le monde d'éviter les plages les plus fréquentées des stations balnéaires, surtout l'après-midi. Il est conseillé de se rendre sur les plages moins fréquentées en dehors des centres urbains. Pour les trois plages principales d'Ostende, le système de réservation a été mis en place au moins jusqu'à mercredi.

La ville d'Ostende a annoncé jeudi que toutes les places situées au niveau des zones de baignade surveillées avaient déjà été réservées pour samedi. Il est donc conseillé aux visiteurs de se rendre sur les plages les moins fréquentées, par exemple sur l'Oosteroever ou à Mariakerke. Raversijde est également une possibilité, mais seulement pour les bains de soleil. Samedi après-midi, le baromètre d'affluence du littoral est encore vert foncé ou vert clair à plusieurs endroits, soit les codes pour définir la situation comme "calme" et "confortable".

Comme c'est souvent le cas, Zeebrugge, par exemple, est encore entièrement vert foncé. Dans plusieurs stations balnéaires, les zones les plus fréquentées sont désormais renseignées en jaune. Vers 11h00, il s'agissait de La Panne, Middelkerke, Le Coq, Blankenberge et Knokke. Nieuport et Wenduine ont également été ajoutés à la liste entre-temps.

Pour l'instant, selon le baromètre d'affluence, il n'y a encore endroit renseigné comme "très fréquenté". Le système a été développé en collaboration avec Proximus et utilise les données des téléphones portables.