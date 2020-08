France: les bouchons diminuent pour les départs, ils sont en hausse pour les retours

(Belga) Les problèmes de circulation diminuent dans le sens des départs et sont en hausse pour les retours en France, annonce samedi après-midi Touring. Pour les retours, les embouteillages augmenteront encore un peu dans le courant de l'après-midi de samedi. "Nous devons tenir compte d'une circulation très difficile et de longs embouteillages dans les deux sens, surtout en France", avertit Touring.

En France, les problèmes de circulation majeurs avec de longs embouteillages se situent principalement sur l'A7 Lyon - Orange (vallée du Rhône; 55 km au total et en diminution, principales difficultés à Porte-lès-Valence (19 km d'embouteillage) et à Savasse 26 km). Sur l'A10 Paris - Bordeaux (38 km au total et en diminution, plus long embouteillage de 26 km après Tours), la circulation est plus facile (la situation s'améliore). Ailleurs, le trafic est très dense et les retards sont fréquents. Pour les embouteillages de retour sur l'A7 entre Orange et Valence (plus long embouteillage 22 km avant Savasse) et sur l'A10 près de Bordeaux. En Suisse, il tourne au Gothardtunnel en direction de l'Italie (3 km d'embouteillage) et du nord (7km). Ailleurs, circulation dense avec des ralentissements. En Allemagne, la circulation est particulièrement difficile avec des embouteillages sur l'autoroute A8 Karlsruhe - Stuttgart - Munich - Salzbourg. Il y a aussi beaucoup d'embouteillages dans la région de Hambourg en direction de la Scandinavie. Ailleurs, très chargée avec de petits embouteillages. En Italie, Touring constate des embouteillages sur l'autoroute A1 entre Milan et Parme avec de longs bouchons près de Plaisance et entre Bologne et Florence, sur l'A14 entre Bologne et Rimini et sur l'A22 Autriche - Vérone avec des bouchons près de Bolzano et Trente (départ) et près de Vérone (retour). Ce samedi a été classé noir en France pour les départs et rouge pour les retours. Ailleurs en Europe, ce samedi est classé rouge dans le sens des départs et des retours. Entre 9h00 et 17h00, la circulation sera très difficile, avait annoncé Touring. (Belga)