Formation fédérale: la mission de Bart De Wever et de Paul Magnette prolongée jusqu’au 17 août

Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) feront un nouveau rapport au Roi sur leur mission de préformation d'un gouvernement fédéral le 17 août prochain, annonce le Palais samedi dans un communiqué.



"Le Roi invite les partis concernés à faire preuve d'un grand sens des responsabilités afin de pouvoir conclure rapidement un accord de gouvernement", souligne le Palais.



Vendredi dernier, le souverain leur avait demandé de "réunir au plus vite les présidents de partis pouvant offrir une large assise à la formation d'un gouvernement". Pour le moment, une "bulle de cinq" partis a accepté d'entamer ces négociations. Il s'agit du PS, de la N-VA, du CD&V, de la sp.a et du cdH. Cette "bulle" est toujours à la recherche d'au moins un partenaire supplémentaire pour constituer une nouvelle majorité fédérale, vu qu'elle ne compte à ce stade que 70 députés (sur 150). Open Vld et MR restent soudés, alors que le président de la N-VA a déclaré ne pas vouloir former un gouvernement avec le MR. Les verts ont, eux, rejeté mardi les propositions des missionnaires royaux, les jugeant insuffisantes. Bart De Wever et Paul Magnette ont donc décidé de revoir Georges-Louis Bouchez (MR) et Egbert Lachaert (Open Vld). Les verts (Ecolo-Groen) seront également reçus "le plus vite possible".