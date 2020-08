Echange de tirs entre un conducteur et la police à Fourons: une piétonne blessée

(Belga) Une piétonne a également été touchée lors d'un incident de tirs entre la police et un conducteur qui tentait d'échapper à un contrôle dans la commune de Fourons, a précisé le parquet de Limbourg samedi soir. Un automobiliste au volant d'un véhicule immatriculé en Allemagne a tenté d'échapper à un contrôle de police, samedi après-midi à Mouland, en tirant vers les policiers.

Une course-poursuite a suivi, jusqu'à Fouron-le-Comte, où l'homme s'est retrouvé coincé. Il a ensuite voulu forcer un automobiliste à lui remettre sa voiture en le menaçant avec son arme mais les policiers sont arrivés entretemps et un échange de tirs a eu lieu. Le fuyard a été sérieusement blessé et emmené à l'hôpital. Une passante, également blessée, a aussi été transportée en milieu hospitalier. Le parquet de Limbourg confirme l'incident, survenu vers 16h30. La police technique et scientifique s'est rendue sur place pour une enquête approfondie. (Belga)