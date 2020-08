GTWC Europe Sprint - Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi) remportent la Course 1 à Misano

(Belga) L'équipage belge Dries Vanthoor/Charles Weerts (Audi WRT) a remporté ce samedi soir la première course du GT World Challenge Europe Sprint à Misano, en Italie.

Le GT World Challenge Europe Sprint, anciennement nommé Blancpain Sprint, lançait sa saison ce samedi soir avec la première des trois courses de 60 minutes prévues ce week-end à Misano, en Italie. Déjà vainqueurs à Misano en 2019, les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi) ont récidivé ce samedi pour la première course de la saison. L'équipe belge WRT a d'ailleurs réalisé le doublé grâce à la 2e place de Kelvin van der Linde/Ryuchiro Tomita (AfS/Jap). Si Weerts est parti 4e, Vanthoor a pris son relais en 2e place à 8 secondes de la Bentley de tête des Français Jules Gounon et Nelson Panciatici. Alors que le Limbourgeois grappillait seconde après seconde, une neutralisation lui a permis de recoller au leader. La course relancée à 8 minutes du terme, Vanthoor réussissait un superbe dépassement sur Panciatici pour prendre la tête et s'imposer. La Bentley a dû se contenter de la 3e place. Du côté des autres belges engagés, Frédéric Vervisch (Audi) a terminé 7e avec l'Autrichien Nicolas Schöll. 14e place au général et 3e place en Pro-Am pour Louis Machiels (Ferrari) et son équipier italien Andrea Bertolini. Les deux courses du dimanche auront lieu à 11h20 et 15h.