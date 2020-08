SuperGT - Victoire de Bertrand Baguette (Honda) aux 300km de Fuji

(Belga) Le Belge Bertrand Baguette (Honda) a remporté ce dimanche sa deuxième course en carrière en SuperGT, le championnat de grand tourisme japonais, grâce à son succès aux 300 kilomètres de Fuji, deuxième manche de la saison.

Comme pour la première course, le SuperGT se donnait rendez-vous ce dimanche à Fuji, au Japon, pour une épreuve de 300 kilomètres. En lutte pour le podium lors de la première manche avant un abandon sur problème moteur, Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi ont pris leur revanche en s'imposant de manière autoritaire ce dimanche. Parti en première ligne après son 2e temps en qualifications samedi, Bertrand Baguette a pris la tête dans le 15e des 66 tours au détriment de la Honda des Japonais Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi. Une voiture qui aura été la seule à véritablement concurrencer le duo belgo-japonais avant de connaitre une sortie de piste dans la deuxième partie de course. Tsukakoshi n'a eu qu'à gérer pour croiser le drapeau à damiers en tête. Baguette/Tsukakoshi se sont imposés avec 15 secondes d'avance sur la Toyota de Yuki Sekiguchi/Sacha Fenestraz (Jap/Sui) et 0:33 sur la Toyota des Japonais Kazuya Oshima/Sho Tsuboi. "Avec la situation sanitaire, je dois rester loin de ma famille au Japon. Cette victoire me donne donc beaucoup de motivation" expliquait le pilote de Thimister-Clermont en interview TV d'après-course. Après les 1000km de Suzuka en 2017, Bertrand Baguette s'offre ainsi une deuxième victoire depuis ses débuts en 2014 en SuperGT. Au championnat, Baguette/Tsukakoshi grimpent à la quatrième place avec 20 points et 10 unités de retard sur les leaders, Sekiguchi et Fenestraz. (Belga)