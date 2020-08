La gare d'Ostende fermée à partir de 11h

(Belga) La gare d'Ostende fermera ses portes à 11h, rapporte dimanche matin le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld) à la suite d'une décision de la cellule de sécurité. Le bourgmestre avait demandé samedi à la SNCB de ne plus déployer de trains supplémentaires vers le littoral.

Quelque 15.000 touristes d'un jour rejoignent Ostende en train lors d'une journée estivale chargée. "C'est tout simplement trop", a déclaré le bourgmestre samedi soir. "Nos trois plages les plus fréquentées ont une capacité de 15.000 personnes mais nous accueillons évidemment aussi les habitants, les propriétaires d'une seconde résidence et les touristes de plusieurs jours." "Je demande instamment à la SNCB de supprimer les trains supplémentaires immédiatement car je ne peux plus répartir" les passagers, avait-il ajouté. Bart Tommelein souhaitait également que la compagnie ferroviaire limite la fréquentation des autres trains à un maximum de 80% de leur capacité. "Les trains supplémentaires visent à mieux répartir les voyageurs mais dans la pratique, ils sont surchargés et amènent davantage de touristes à la Côte. Cela ne doit pas être l'objectif avec le défi du coronavirus." Dimanche, la SNCB a recommandé à ses usagers de ne pas se rendre à la Côte ce dimanche bien que les trains circulent normalement. (Belga)