Le Néerlandais Coldenhoff gagne le GP de Lettonie grâce à son succès dans la 2e manche

(Belga) Le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Gas Gas) a remporté dimanche à Kegums le Grand Prix de Lettonie, troisième manche du championnat du monde de motocross dans la catégorie reine du MXGP. Clément Desalle (Kawasaki), premier Belge, a terminé à la dixième place.

Après sa deuxième place derrière le champion du monde en titre Tim Gajser (Honda) dans la première manche, Coldenoff a franchi la ligne d'arrivée en tête dans la deuxième. Gajser a mis la pression sur le Néerlandais, mais il a chuté et a dû se contenter de la cinquième place. Le Slovène a terminé deuxième du Grand Prix. Le Français Romain Fèbvre (Kawasaki), qui a terminé troisième de la manche, a complété le podium. Le leader du championnat du monde Jeffrey Herlings (KTM) et le multiple champion du monde Antonio Cairoli ont respectivement terminé en cinquième et treizième position. Nos compatriotes ont connu peu de réussite lors du premier MXGP après une longue pause suite au coronavirus. Desalle a mené sa Kawasaki à la douzième et à la dixième place, ce qui lui a valu une dixième au classement final. Jeremy Van Hoorebeek a terminé à la seizième place du GP après une dixième et une 32e place. Au classement du championnat du monde, Herlings (130 points) devance Gajser de quatre points seulement. Coldenhoff (103) est troisième devant l'Italien Cairoli (86). Le meilleur Belge est Desalle (80), qui occupe la huitième place. Van Hoorebeek (50) est dixième. En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a remporté la deuxième course après s'être classé seizième dans la première série. Il se classe sixième du Grand Prix. Cyril Genot (Yamaha) a terminé quatorzième (12e et 14e), et Nathan Renkens (KTM), qui abandonné dans la 2e manche, 34e. La victoire en Lettonie est revenue au Français Tom Vialle (KTM) qui, au classement du championnat, compte 22 points d'avance sur son premier poursuivant, Geerts. (Belga)