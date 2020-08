Le 712e Meyboom planté sans public à Bruxelles

(Belga) L'arbre a été planté peu avant 15h00 au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables, comme le veut la tradition, a annoncé dimanche après-midi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. Seuls les participants officiels à la célébration ont pu être présents, c'est-à-dire les Compagnons de Saint-Laurent, les Bûûmdroegers qui portent l'arbre, les Gardevils qui le protègent, les géants et la fanfare. L'événement a été transmis en direct.

En temps normal, quelques centaines de spectateurs sont présents chaque année pour la plantation de l'arbre, mais en raison de l'épidémie de coronavirus, les grands événements ne sont toujours pas autorisés. Le choix s'est donc porté sur une plantation sans public et avec des festivités limitées. Le choix a également été fait pour un arbre plus petit et facilement transportable. L'entièreté de l'événement pouvait être suivi en direct sur les réseaux sociaux. La confrérie de l'Ommegang a été cette année plus particulièrement mise à l'honneur étant donné que son cortège folklorique n'a pas pu se tenir début juillet, et ce alors qu'il venait d'être reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture) au même titre que le Meyboom. (Belga)