L'Unicef souhaite réunir 7 millions d'euros pour venir en aide aux enfants libanais

(Belga) Dans un appel d'urgence, déjà lancé la semaine dernière mais actualisé lundi, l'Unicef porte à 8,2 millions de dollars (environ 7 millions d'euros) le montant nécessaire à ses opérations d'aide aux enfants au Liban, dont la capitale a été secouée par deux explosions, qui ont plongé la ville dans le chaos.

"La situation d'urgence qui règne sur place est affligeante", alerte l'organisation. "Les enfants de Beyrouth ont perdu leurs parents et les réserves de nourriture et de médicaments ont été détruites. Cinq des sept chambres froides utilisées par l'Unicef ont été endommagées, mettant en péril des programmes de vaccination essentiels." Rien qu'à Beyrouth, un demi-million d'enfants sont menacés de malnutrition, tandis que quelque 80.000 enfants ont été déplacés par les explosions. L'Unicef souhaite réunir plus de 8 millions de dollars pour financer ses opérations humanitaires sur place que sont: la distribution d'eau, de médicaments, de matériel médical et d'hygiène; la réunification des enfants avec leur famille; l'encadrement psychosocial des victimes pour les aider à faire face au traumatisme; le déploiement de volontaires pour apporter aux familles une assistance ménagère; l'aide en espèces pour les familles les plus vulnérable et la réparation des établissements de soins et des écoles endommagés. Les dons pour soutenir ces actions sont possibles vers le numéro de compte BE31-0000-0000-5555 avec la mention "Liban", ou en ligne via le site web unicef.be. (Belga)