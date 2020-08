Prévisions météo: combien de temps cette vague de chaleur va-t-elle encore durer?

Vanessa Matagne est l'invité du RTLInfo 13H pour commenter la canicule qui touche la Belgique en ce moment. Notre pays est d'ailleurs officiellement entré dans ce que l'on appelle une "vague de chaleur nationale" qui va encore perdurer quelques jours.

Les températures vont encore flirter ce lundi avec les 36 degrés. Vanessa Matagne faisait le point sur l'évolution de la météo prévue ces prochains jours. Le pays a été placé en alerte "vague de chaleur nationale", qu'est-ce que cela signifie?

"Cette vague de chaleur a officiellement commencé mercredi dernier. Nous étions le 5 août. A ce moment-là, ce n' était qu'une prévision mais aujourd'hui elle est officiellement confirmée puisque nous avons atteint tous les critères qui définissent une vague de chaleur: au moins cinq jours à plus de 25 degrés dont trois à plus de 30, c' est ce que nous avons eu. Cette vague de chaleur joue les prolongations puisque de l'air chaud est toujours en train de stagner sur notre pays et aujourd'hui encore l'IRM a lancé un avertissement fortes chaleurs de niveau rouge sur presque tout le pays", explique notre miss météo.

Quid du reste de la semaine?

"Cette vague de chaleur va continuer jusqu'à mercredi inclus. Pendant, ces 3 prochains jours, nous allons encore avoir vraiment très très chaud. Ensuite, nous aurons quelques orages mais vraiment très localement. C'est jeudi que nous allons avoir un changement de temps, puisque jeudi nous aurons un peu plus de nuages avec un risque d'orages vraiment plus répandu sur tout le pays et ça fera enfin un petit peu baisser le mercure. Vendredi, il fera un petit peu moins chaud mais attention nous aurons toujours des températures autour de 25, 26 degrés. La fin de cette vague de chaleur n'est pas pour tout de suite. Attendez-vous à avoir davantage d'orages. En effet, souvent chez nous, le mercure monte, monte, monte en été et puis nous avons un épisode orageux qui normalement se confirmera en fin de semaine et rafraîchira tout le monde. Mais cet épisode orageux n'est pas toujours systématique."