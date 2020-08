Echange de tirs dans les Fourons: le conducteur allemand placé sous mandat d'arrêt

(Belga) Le trentenaire allemand grièvement blessé samedi à Fouron-le-Comte lors d'un échange de tirs avec la police a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, écrit lundi soir Het Belang van Limburg. Le conducteur aurait été touché à cinq reprises. Le juge d'instruction a dû se rendre à l'hôpital pour entendre l'automobiliste.

Une course-poursuite avait démarré avec la police samedi lorsque l'Allemand, âgé de 32 ans, a voulu éviter un poste de contrôle de la police locale. La poursuite s'est achevée dans le centre de Fouron-le-Comte. L'homme a voulu détourner un véhicule arrivant dans le sens inverse mais les policiers sont arrivés entretemps et un échange de tirs a eu lieu. Le chauffard a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital dans un état critique. Il doit purger une peine de prison de 15 ans et était recherché par l'Allemagne. Une passante a été blessée accidentellement par un projectile. La femme victime de la tentative de car-jacking a, elle, été transportée à l'hôpital en état de choc. (Belga)