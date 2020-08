La région de Bernissart touchée par"une sorte de mini-tornade": une cinquantaine d'interventions des pompiers

De violents orages, des pluies diluviennes et une mini tempête ont frappé lundi soir la région de Bernissart, entre Tournai et Mons. Les pompiers ont effectué une cinquantaine d'interventions. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été sollicités lundi soir, dès 21h20, à la suite de violents orages, suivis de très fortes pluies et de vents violents qui se sont abattus dans l'entité de Bernissart. Les communes de Bernissart, Blaton et Harchies ainsi que le village de Callenelle (Péruwelz) ont été touchés par ce phénomène atmosphérique.

"Il y a eu une sorte de mini-tornade. Très rapidement, on a reçu une trentaine d'appels téléphoniques, essentiellement pour des arbres arrachés qui entravaient la voie publique", indiquait-on vers 06h30 au dispatching de la zone Wapi. "Il y a également eu des interventions pour des inondations. Plusieurs corps de pompiers sont intervenus toute la nuit pour des interventions résiduelles. Les opérations se poursuivent ce mardi matin. A notre connaissance, il n'y a aucun blessé".