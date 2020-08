Poutine assure que la Russie a développé le "premier" vaccin contre le coronavirus: sa fille "a participé à l'expérience"

La Russie a développé le "premier" vaccin contre le coronavirus, a affirmé ce mardi le président russe lors d'une vidéo-conférence, assurant qu'il donnait une "immunité durable".

"Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré", a dit Vladimir Poutine , en ajoutant : "je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable".



Le président a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. "Elle a participé à l'expérience", a-t-il indiqué, affirmant qu'elle avait eu un peu de température, "et c'est tout".



Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. La Russie avait assuré ces dernières semaines la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et "plusieurs millions" dès le début de l'année prochaine.

Mise en garde de l'OMS

Des scientifiques étrangers ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d'un tel vaccin et l'Organisation mondiale de la Santé avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur dans le développement de ce type de produits.



La Russie travaille depuis des mois, comme de nombreux autres pays dans le monde, sur plusieurs projets de vaccins contre le Covid-19. Celui mis au point par le centre Gamaleïa l'est en collaboration avec le ministère de la Défense.