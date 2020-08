La chaleur augmente le nombre de feux de broussailles et de forêts: voici ce qu'il ne faut pas faire

Dans la région d'Arlon, les pompiers sont débordés et demandent à la population d'être vigilante.

Avec les températures caniculaires que nous connaissons, les feux de broussailles se multiplient. Une dizaine d'incendies se sont déclarés ces derniers jours en province de Luxembourg et les pompiers de la zone de secours Luxembourg mènent environ 5 interventions par jour. Ce week-end, du côté de Bouillon et de Porcheresse, 2 ha sont partis en fumée.

Mais il y a une particularité inquiétante cette année : il y a beaucoup plus de feux en forêt que d'habitude. Les causes de ces incendies sont majoritairement des causes humaines accidentelles. Le major de la zone de secours a donc donné plusieurs conseils à la population.

Il faut éviter les barbecues ou de feux de camp. Mais aussi éviter de circuler en voiture dans des zones très sèches, car un simple pot d'échappement peut provoquer un feu de broussaille. Et puis il faut éviter de laisser traîner des bouteilles en verre ou des lunettes.

Les feux en forêt peuvent partir très rapidement et il est plus compliqué pour les pompiers d'intervenir dans des zones boisées car elles sont plus difficiles d'accès et présentent des ressources en eau moins proches.