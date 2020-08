Rappel d'un pâté crème vendu chez Intermarché

(Belga) La société Detry, spécialisée dans la charcuterie, procède au rappel de son pâté crème vendu dans certains magasins Intermarché car un morceau de plastique a été détecté dans le produit, communique-t-elle mardi. Cette décision a été prise en concertation avec l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Plus précisément, il s'agit du pâté crème "Prix Rond", de 150 grammes (lot 4614), avec date de péremption au 15/08/2020. Le produit à été livré dans les magasins de Celles, Lessines, Mouscron et Templeuve durant la période allant du 28 juillet au 6 août. Detry conseille aux consommateurs de ne pas consommer le produit et de le retourner dans leur magasin où il leur sera remboursé. (Belga)