Coronavirus - Le Venezuela dépasse pour la première fois les 1.000 cas par jour

Le Venezuela a pour la première fois dépassé le seuil des 1.000 cas de contamination au coronavirus en 24 heures, a annoncé mardi le gouvernement.

Quelque 1.138 nouveaux cas de contamination ont été répertoriés entre lundi et mardi, pour un total de 27.938 cas, a précisé le ministre de la Communication et de l'Information, Jorge Rodríguez. L'épidémie de coronavirus a officiellement fait 238 morts depuis le début de la pandémie. Le pays, qui fait face à une accélération de la contamination, ne comptait il y a encore neuf jours que moins de 20.000 cas. Ce bilan officiel toutefois est mis en doute par l'opposition ou des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, qui considèrent qu'il est en très en deçà de la réalité dans ce pays en crise de 30 millions d'habitants. Le président du Venezuela Nicolas Maduro a prorogé dimanche l'"état d'alerte" instauré pour 30 jours en raison de la pandémie de coronavirus, qui l'autorise à prolonger la quarantaine qui est en vigueur depuis mars.