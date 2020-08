Une maison frappée par la foudre à Lasne: "Le feu a ravagé entièrement le 1er étage" (vidéo)

Les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon ont été appelés vers 21h20 mardi soir car la foudre était tombée sur une maison. La toiture était déjà en feu lorsqu'ils se sont mis en route, et le feu se propageait très rapidement, menaçant une habitation mitoyenne.

Les secours sont arrivés rapidement avec deux pompes : une de Braine-L'Alleud et une de Nivelles, une citerne de Wavre, et une auto-échelle.

"On s'est très très vite rendus maîtres du sinistre et on a empêché la propagation du feu à la maison voisine", a expliqué le capitaine Quertinmont, officier pompier à la zone de secours du Brabant wallon.

Le sinistre n'a pas fait de blessé mais "le feu a ravagé entièrement le 1er étage de l'habitation et il y a énormément de dégâts des eaux aux étages inférieurs", a ajouté le soldat du feu.

Aucun dégât n'est à déplorer dans les habitations voisines, il y a seulement eu une coupure de courant.