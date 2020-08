Un été 100% belge: retirez vos chaussures sur le sentier pieds nus de la ferme de la Planche pour reprendre contact avec la nature

Pour notre série un été 100 %, nous vous proposons une activité assez surprenante et même bénéfique pour la santé. Retirez vos chaussures, rendez-vous au sentier pieds nus de la ferme de la Planche à Montleban. Une ferme à vocation touristique installée dans la commune de Gouvy.

Première étape : se déchausser. Une fois pieds nus, il suffit de suivre le parcours fléché qui vous emmène sur 3 kilomètres d'éléments naturels. Une marche "sur du sable, sur des pierres, sur des cônes, des écorces, dans la boue, dans l'eau de la rivière, dans l'herbe", énumère Bernadette, venue découvrir ce parcours atypique.

Reprendre contact avec le sol

José a créé cette balade autour de sa ferme toujours en activité sur la commune de Gouvy en province du Luxembourg. Il souhaitait ainsi se diversifier et permettre aux promeneurs de retrouver des sensations oubliées. "Dans certains pays, les gens sont toujours pieds nus. En Inde par exemple, ils trouvent cela tout à fait naturel, note le fermier. Surtout avec les chaussures modernes, on n'a plus de contact avec le sol, je trouvais ça un peu dommage".

"Ça pique, parfois ça fait un peu mal quand on marche sur de petits cailloux, remarque un promeneur. Ça dépend aussi du poids de la personne. Plus on est lourd, plus on a mal aux pieds". Mais petit à petit, même les plus sensibles s'habituent aux multiples sensations. Plusieurs parcours sont prévus avec des degrés de difficulté différents. Comptez entre 1 heure 30 et 3 heures pour boucler le parcours, en fonction du rythme des marcheurs et des pauses prises.

Tout le corps revit d'une autre façon

Une sortie qui permet également de découvrir la faune présente sur la ferme : "Il y a des vaches angus, des veaux, des alpagas, des chevaux, des ânes, des moutons et même des animaux sauvages. On voit de temps en temps des renardeaux ou des lièvres", assure le propriétaire des lieux.

L'activité serait même bénéfique pour la santé à en croire les initiés. "Ça fait vraiment du bien, aussi bien à l'esprit qu'aux pieds, tout le corps revit d'une autre façon", se satisfait José. Pour Bernadette, "ça détend quand on a un peu eu le stress de la semaine".

Après un passage dans la boue, les graviers ou encore les copeaux de bois, un espace a été aménagé en fin de parcours pour rafraîchir et nettoyer les pieds des promeneurs. Il faut débourser 5 euros par personne pour parcourir ce sentier pieds nus en famille ou entre amis.