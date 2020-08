Coronavirus aux Pays-Bas: voici les chiffres des nouvelles contaminations

Quelque 150 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du coronavirus dans les hôpitaux néerlandais. C'est le nombre le plus élevé depuis le 2 juillet, a déclaré merctedi le président du Réseau national de soins aigus aux Pays-Bas (LNAZ), Ernst Kuipers, alors que le pays a enregistré 654 nouvelles contaminations au Covid-19.





"Cette augmentation (des hospitalisations) fait suite à la hausse rapide du nombre de nouvelles infections. Il est crucial de freiner cette vague d'infections, autrement le nombre de patients dans les hôpitaux pourrait augmenter rapidement dans la période à venir", a ajouté ce responsable. Le nombre de patients atteints de Covid-19 et hispitalisés en soins intensifs est passé de 30 à 35, le nombre le plus élevé depuis fin juin. Il y a désormais 115 personnes atteintes du virus dans les services de soins généraux, contre 97 mardi. Le total est donc passé en un jour de 127 à 150. Le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux a augmenté de 90% en deux semaines, souligne M. Kuipers.

Fin juillet, 80 patients étaient hospitalisés. L'unité de soins intensifs compte également 613 personnes souffrant d'autres affections, soit 30 de plus que mardi. C'est également le chiffre le plus élevé depuis près de deux mois. Les Pays-Bas ont aussi enregistré mercredi 654 nouvelles contaminations, là aussi le nombre le plus élevé depuis fin avril, selon l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM). En une semaine, ce sont plus de 4.200 cas qui ont été recensés. C'est la région de Rotterdam qui est le principal foyer de cette recrudescence des cas, devant celle d'Amsterdam, selon le RIVM.