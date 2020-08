La foudre s'abat sur un train entre Voroux et Waremme: 66 voyageurs vont être évacués

La foudre s'est abattue mercredi sur un train qui circulait entre Voroux et Waremme, sur la ligne 36 Bruxelles-Liège, indique Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel. La foudre s'est propagée à un autre train qui se trouvait derrière. La caténaire et le pantographe ont fondu et se sont soudés, précise le gestionnaire du réseau. L'incident ne revêt pas de risques pour les 66 voyageurs concernés, qui devront être évacués.



La circulation des trains s'effectue pour l'instant sur une seule voie entre Bruxelles et Liège. "Nos équipes devront travailler toute la nuit", ajoute Infrabel. Des retards et suppressions sont possibles. La SNCB précise sur son site internet qu'il est possible d'utiliser un bus de remplacement.