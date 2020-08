Mexique: saisie de 220 kg de fentanyl en provenance d'Espagne

(Belga) Une cargaison de 220 kilos de fentanyl en provenance d'Espagne a été saisie à l'aéroport de Mexico, une des plus grosses prises de ce médicament utilisé comme drogue, plus forte que l'héroïne et la morphine, a annoncé mercredi le gouvernement mexicain.

"La marchandise était enveloppée dans des bidons qui, à l'intérieur, contenaient des sacs en plastique avec de la poudre beige", décrit le communiqué des autorités. Il s'agit là d'une des plus grosses saisies de cette drogue, considérée comme 50 fois plus puissante que l'héroïne et 100 plus que la morphine. Le fentanyl est utilisé pour traiter la douleur de patients atteints de cancer, mais son usage illicite s'est répandu aux Etats-Unis, provoquant en 2018 la mort de 31.000 personnes pour surdose de cette drogue ou de produits similaires, selon les autorités sanitaires américaines. Le Mexique est l'une des principales voies d'approvisionnement vers son voisin nord-américain. Les cartels mexicains importent de Chine les composants nécessaires à sa production. En juillet, le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a octroyé aux militaires le contrôle des ports et douanes afin de combattre la corruption et le trafic de drogue. (Belga)