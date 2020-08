Un livre révèle la correspondance entre Donald Trump et Kim Jong-un

(Belga) Le livre "Rage", du journaliste Bob Woodward, publie 25 lettres échangées entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'ouvrage paraîtra le 15 septembre aux États-Unis.

Dans l'une des lettres, Kim Jong-un décrit sa relation avec le président américain "comme provenant d'un film fantastique". Pour Donald Trump, ils sont plutôt tombés amoureux l'un de l'autre grâce à leurs échanges épistolaires. Les États-Unis et la Corée du Nord se sont rapprochés sur le plan diplomatique au début de la présidence de Trump. Les deux leaders se sont rencontrés à deux reprises, à Singapour et à Hanoi. Les contacts officiels entre les pays se sont à nouveau interrompus après le sommet de Hanoi en février 2019, mais Donald Trump et Kim Jon-un ont continué à s'écrire des lettres personnelles. Bob Woodward est aussi l'auteur de "Fear", portant sur la Maison Blanche de Trump et sorti en 2018. Un livre que le président a discrédité en le qualifiant de "mensonges". Pour écrire le nouvel ouvrage, le journaliste a interviewé le président. (Belga)