Un son et lumière à la Grand-Place de Bruxelles remplacera le traditionnel Tapis de fleurs

(Belga) Un son et lumière sera projeté samedi à la Grand-Place en hommage au traditionnel Tapis de fleurs, indique jeudi dans un communiqué StaySafe.Events, initiative du secteur événementiel avec le soutien de la Ville de Bruxelles et Visit Brussels. En raison du coronavirus, la manifestation qui devait se tenir du 13 au 16 août n'aura pas lieu comme à l'accoutumée.

Un son et lumière destiné à mettre sous les projecteurs le Tapis de fleurs de Bruxelles sera diffusé dès 22h00, le samedi 15 août. L'événement s'inscrit dans une série de quatre sons et lumières mettant à l'honneur les grandes festivités annulées en raison du coronavirus: l'Ommegang, le Meyboom et les festivals musicaux (Couleur Café, BSF, Brussels Jazz Weekend, Hangar Musique Experience). Les spectacles sont programmés à intervalle régulier pendant tout l'été, jusqu'au 31 août, du mercredi au dimanche, de 22h00 à 00h30, sur l'Hôtel de Ville de la Grand-Place, indique StaySafe.Events. "En tant qu'association bruxelloise, nous sommes heureux de pouvoir soutenir cette belle initiative. Bien sûr, nous aurions préféré dérouler le tapis sur la Grand-Place ce week-end, mais de cette manière, nous pouvons quand même être présents dans le cœur des Bruxellois et de Bruxelles et donner un coup de pouce symbolique à tous ceux qui en ont besoin en cette période difficile", a déclaré l'administrateur délégué de l'ASBL Tapis de fleurs de Bruxelles, Richard Poncin. "Mais il va de soi que l'année prochaine, nous espérons à nouveau fleurir la Grand-Place de Bruxelles comme il se le doit." Le spectacle sera également diffusé en direct via Facebook Live. (Belga)