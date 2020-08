Coronavirus - La hausse des nouveaux cas ralentit mais celle du nombre de décès s'accélère

(Belga) Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s'élevait à 605,7 cas par jour en moyenne au cours de la période de sept jours allant du 4 au 10 août, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les derniers chiffres mis à jour vendredi matin par Sciensano.

La hausse du nombre de nouveaux cas semble se stabiliser depuis quelques jours et même quelque peu ralentir puisque elle était de +13% jeudi par rapport à la période de sept jours précédente, de +12% mercredi, +11% mardi et +16% lundi. Le nombre de décès dus à la Covid-19 en Belgique s'élève désormais à 9.916, soit 16 de plus par rapport au total communiqué jeudi par Sciensano. La moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours est à présent de 5,3 et bondit de 95% par rapport à la semaine précédente. (Belga)