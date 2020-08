Prévisions météo: beaucoup de pluie en peu de temps et des orages sur tout le pays

Aujourd'hui, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec progressivement, le développement d'averses orageuses depuis la France. En cours d'après-midi, l'activité des averses augmentera. Localement, il y aura un risque de beaucoup de précipitations en peu de temps. Des cumuls de 10 à 30 l/m² sont prévus.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis deux types d'alertes pour cette journée de vendredi. La première concerne ces orages, qui sont prévus sur la plupart des régions. Tout le pays est placé en alerte jaune à partir de midi, ce vendredi, et ce jusqu'à 23 heures.

Moins chaud, mais toujours chaud

En ce qui concerne la chaleur, une alerte jaune est en vigueur en de nombreuses provinces, sauf dans le Limbourg, en Flandre, où le code orange est toujours d'application. Il fera toutefois moins chaud que les jours précédents avec des maxima de 23 à 29 degrés. Le vent faible à modéré de sud-sud-ouest s'orientera à l'ouest."Avec de telles températures, les règles suivantes minimales devraient être appliquées aux personnes âgées et affaiblies : les faire boire davantage et ne pas les laisser en plein soleil. Soyez vigilants".

Retour au sec cette nuit

Ce soir et cette nuit, quelques averses seront encore possibles avant le retour d'un temps généralement sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. En fin de nuit, des brumes et nuages bas pourront se former par endroits sous un vent faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. Les températures nocturnes seront enfin partout agréables, avec des minima entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 19 degrés en plaine.

Les prévisions pour les jours prochains

Demain (samedi), la nébulosité sera variable avec quelques averses en cours de journée. Un orage restera possible. Maxima de 24 à 27 degrés. Vent généralement faible de sud-ouest puis de direction variable. Formation d'une brise de mer de secteur nord.

Dimanche, il fera à nouveau un peu plus chaud avec des maxima de 24 ou 25 degrés à la côte à localement 30 degrés en Campine. Des périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des champs nuageux de plus en plus présents à partir du sud-ouest. Dès la fin de l'après-midi, des averses et orages transiteront sur le pays depuis la France.

Lundi, des éclaircies en matinée. Ensuite, le risque d'averses (orageuses) augmentera. Maxima proches de 24 ou 25 degrés dans le centre. Vent modéré de sud-ouest.

Mardi, alternance d'éclaircies et de nuages avec des averses orageuses. Maxima de l'ordre de 23 degrés dans la partie centrale de la Belgique.

Mercredi, les nuages élevés et moyens seront nombreux. Il devrait faire temporairement plus sec avec des maxima dans le centre proches de 24 degrés.

Jeudi, le risque de précipitations semble à nouveau augmenter. Maxima de 28 degrés environ dans le centre.