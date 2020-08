Ozone: des dépassements du seuil européen dans trois stations en Flandre jeudi

(Belga) Des concentrations d'ozone élevées ont encore été enregistrées jeudi en Flandre, annonce vendredi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). Le seuil d'information européen de 180 µg/m³ a été dépassé dans trois stations de mesure de la Région flamande.

Le maximum horaire enregistré est de 205 µg/m³ à Berendrecht. Ce vendredi et pour les prochains jours, aucun dépassement du seuil n'est prévu. Les concentrations d'ozone seront en baisse et évolueront vers des niveaux normaux pour cette période de l'année, précise la Cellule interrégionale. Les concentrations horaires maximales pour la journée de jeudi ont atteint en Flandre 205 µg/m³ (Berendrecht), en Wallonie 173 µg/m³ (Corroy-Le-Grand) et à Bruxelles 176 µg/m³ (Uccle). En Europe, 180 µg/m³ est la concentration d'ozone à partir de laquelle la population doit être informée. (Belga)