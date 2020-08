À Bruxelles, Selim est sanctionné pour une cigarette: peut-on retirer son masque pour fumer?

Dans la région de Bruxelles, le port du masque a été élargi à l'ensemble de l'espace public mercredi dernier. Il y a des exceptions, notamment pour la pratique d'un sport. Mais certaines situations sont moins claires: peut-on, par exemple, retirer son masque pour fumer?

Selim travaille dans le secteur de l'horeca. Il y a quelques jours, il se fait verbaliser alors qu'il fume en extérieur, à proximité de son lieu de travail. "J'ai retiré mon masque. Je commençais à fumer ma cigarette et une équipe de policiers passait dans la rue. Pensant que je ne faisais rien de mal, j'ai continué de fumer ma cigarette devant eux." Selim tente de défendre sa cause, expliquant qu'il était seul et qu'il ne pouvait faire autrement que baisser son masque pour fumer sa cigarette. Mais rien n'y fait, la sanction tombe. "Ils me demandent de présenter ma pièce d'identité et ils me disent très clairement que je vais recevoir une contravention."

Est-ce que cela reviendrait à dire que fumer dans l'espace public à Bruxelles est aujourd'hui interdit. Nous avons posé la question à la police locale de la capitale, qui refuse de s'exprimer. Ce serait au Centre de crise de clarifier. "Ce sont les autorités locales qui déterminent quelles sont les mesures, affirme pourtant Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise. Peut-on faire du vélo avec ou sans masque ? Peut-on fumer une cigarette ou manger son sandwich dans un parc ? Ce sont des détails que vous allez retrouver sur les sites web des communes concernées."

L'incompréhension des Bruxellois

Le centre de crise renvoie donc aux autorités locales. La clarté ne semble pas être au rendez-vous. C'est l'incompréhension pour ces Bruxellois que nous avons rencontrés. "Pour moi, c'est un peu difficile vu que je fume", "Si c'est juste pour fumer et qu'après, tu remets (le masque), il n'y a pas de problème", "S'il est à côté de quelqu'un, c'est préférable qu'il le garde mais s'il n'y a personne à côté de lui, je ne vois pas l'inconvénient de fumer sa cigarette", nous ont expliqué ces trois personnes.

Les exceptions clairement établies pour l'instant sont l'impossibilité de porter le masque pour les personnes porteuses d'un handicap, celles qui pratiquent un sport ou un travail physique intense sur la voie publique.