Affluence à la Côte: la foule ne se presse pas (encore) dans les trains vers la mer

Les transports publics vers la Côte n'étaient pas (encore) assaillis samedi matin. Selon le porte-parole de la SNCB Bart Crols, il n'est "pas du tout question" de trains complets vers la mer pour le moment et la situation reste calme à ce stade.



Il est encore très tôt pour estimer comment la situation évoluera plus tard dans la journée. Pour le moment, il semble toutefois que l'on est loin du scénario similaire au week-end dernier, avec un afflux très important de voyageurs à bord des trains vers le littoral. En tout état de cause, la SNCB a annulé les trains supplémentaires vers la mer ce week-end, après que la situation eût notamment dégénéré sur la plage de Blankenberge samedi dernier. Les trains qui circulent ont, eux, une capacité maximale de 80%.