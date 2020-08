Pas d'afflux massif vers le littoral pour le moment

(Belga) Il n'y a pour le moment pas d'affluence importante à la Côte, selon les données fournies samedi à la mi-journée du baromètre en la matière de Westtoer. Ce samedi matin, il affichait ainsi principalement vert foncé, ce qui signifie que la fréquentation y est "calme". Les régions de Knokke, du Coq et de Wenduine sont, elles, vert clair, ce qui correspond au qualificatif de "confortable", tout comme le centre de la plupart des autres stations balnéaires.

Après un week-end tumultueux le long du littoral la semaine dernière, durant la canicule, le calme semblait y être revenu. Contrairement au week-end dernier, il n'y a en effet pas d'afflux important pour l'instant. Dans de nombreux endroits de la Côte, le baromètre d'affluence de Westtoer, qui reflète celle-ci en temps réel, affiche vert foncé. C'est la catégorie la plus basse du baromètre, consultable sur le site www.dekust.be. Le centre de la plupart des villes côtières est toutefois légèrement plus fréquenté (vert clair). Par contre, presque toutes les zones du Coq, de Wenduine et de Knokke se paraient déjà de cette couleur à 11h00, où la fréquentation était donc "agréable". Pendant un instant, cette dernière station balnéaire s'est même parée de jaune. Jeudi, l'organe de tourisme de la province de Flandre Occidentale Westtoer avait rappelé l'importance de veiller à bien disperser les touristes sur l'ensemble de la Côte. Vendredi, le gouverneur de cette province, Carl Decaluwé, a décidé d'interdire la consommation d'alcool fort sur les plages publiques jusqu'au 30 septembre inclus. Cette décision fait suite à plusieurs incidents au littoral impliquant des personnes en état d'ébriété. (Belga)