Deux policiers blessés à Schaerbeek: un mineur, en lien avec la bagarre de Blankenberge, arrêté

Deux policiers ont été blessés lors d'une intervention vendredi soir vers 22h45 à hauteur de la place Liedts à Schaerbeek, d'après nos informations. Suite à la provocation d'un jeune individu, la police a voulu procéder au contrôle de son identité. Le mineur, 17 ans, n'a pas voulu se soumettre au contrôle des forces de l'ordre. Il a alors sollicité l'intervention d'autres personnes présentes sur la place Liedts pour lui venir en aide provoquant une interpellation mouvementée. Deux policiers ont été blessés.

Le mineur a été interpellé et mis à disposition du parquet de Bruxelles. "Il est poursuivi pour outrage, rébellion et coups et blessures", nous informe le Parquet de Bruxelles. Il sera présenté devant un juge de la jeunesse dans la journée. Le jeune homme s'était déjà fait remarquer des autorités judiciaires il y a à peine une semaine…lors de la bagarre survenue à Blankenberge. Il fait partie des 17 arrestations administratives auxquelles avait procédé la police locale de Blankenberge/Zuienkerke.