WEC - 6 Heures de Spa : Doublé de Toyota, succès de Conway/Kobayashi/Lopez

(Belga) Les Toyota TS050 Hybrid ont signé un doublé samedi soir au terme des 6 Heures de Spa, septième manche du Championnat du monde d'endurance automobile (FIA WEC) 2019-2020. La numéro 8 de l'équipage Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg) a devancé de 34.170 secondes la numéro 7 de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (Sui/Jap/N-Z).

La Rebellion-Gibson du trio Bruno Senna/Gustavo Menezes/Norman Nato, qui avait signé la pole, a pris la 3e place à un tour. Maxime Martin et son équipier britannique Alexander Lynn ont placé leur Aston Martin en 3e position dans la catégorie GTE-Pro et la 12e au classement absolu à 8 tours. L'épreuve servait de préparation aux 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 19 et 20 septembre. . (Belga)