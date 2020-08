Manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles: "Le masque est une bombe à retardement"

Dans le centre de Bruxelles, au pied de la Tour des Finances, se tenait une manifestation contre les mesures sanitaires ce dimanche à midi. L'une des principales revendications des personnes présentes est l'obligation du port du masque à Bruxelles.

Cette manifestation a été autorisée à condition qu'elle respecte les mesures sanitaires en place en Belgique. Certaines personnes présentes portaient un masque, d'autres non. Ce qu'elles dénoncent en effet aujourd'hui, ce sont ces mesures sanitaires, qu'elles jugent liberticides. Parmi la foule, il y a de nombreuses revendications, comme "la fin de ces mesures", la "fin de la dictature de la peur", mais aussi la démission de certains experts comme Marc Van Ranst et Yves Van Laethem.

L'asbl flamande Viruswaanzin ("Folie virale" en français) est à l'origine de cette manifestation. Selon elle, derrière les experts comme Marc Van Ranst, on retrouve l'ombre de Bill Gates et donc la promotion de la vaccination.

La principale revendication concerne le porte du masque obligatoire à Bruxelles. "Il ne faut pas être un éminent scientifique pour le savoir, déclare Barbara Desirant, porte-parole francophone de l'asbl Viruswaanzin, ceci est un non-sens total. Après une heure, c'est une bombe à retardement. Vous rentrez chez vous, vous avez peut-être des personnes qui sont fragilisées et là, vous allez respirer à pleins poumons au cœur de votre famille alors que vous êtes empoisonné toute la journée. Je suis désolée. On ne peut pas avoir signé un serment d'Hippocrate et oser prétendre ces choses-là. C'est ça que nous défendons."