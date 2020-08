Liège: treize établissements horeca verbalisés

(Belga) Treize établissements horeca ont été verbalisés vendredi et samedi dans le centre-ville de Liège et en Outremeuse, pour non respect des heures de fermeture, indique la police de Liège dans un communiqué.

Le 14 août, dix établissements ont été verbalisés. En Outremeuse, l'un d'entre eux a malgré tout rouvert ses portes après le passage des policiers. Un rapport sera rédigé et envoyé au bourgmestre Willy Demeyer. Le lendemain, trois établissements liégeois ont également reçu un procès verbal, une nouvelle fois pour des heures de fermeture non respectées. Au cours des deux soirées, une trentaine de procès verbaux ont été rédigés pour des particuliers par les policiers liégeois pour non respect des mesures Covid. Selon la police de Liège, ces chiffres sont habituels par rapport aux week-ends précédents. Chaque année, le week-end du 15 août est synonyme de fête dans le centre-ville et en Outremeuse. Avec les mesures particulières prises suite à la propagation du coronavirus, aucun événement n'a pu être organisé cette année à Liège. (Belga)