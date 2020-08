Israël lève les mesures de quarantaine pour 20 pays

(Belga) Israël a annoncé dimanche lever ses mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de 20 pays estampillés "vert". Ces touristes ne doivent donc plus s'isoler à leur retour.

Les pays désormais exemptés des règles de quarantaine sont: l'Autriche, l'Italie, l'Estonie, la Bulgarie, le Royaume-Uni, la Géorgie, l'Allemagne, le Danemark, Hong Kong, la Hongrie, la Grèce, la Jordanie, la Lettonie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie, la Finlande, le Canada, Chypre et la Croatie, a énuméré le ministère de la Santé. Bien que les contaminations par le nouveau coronavirus restent relativement élevées en Israël, quatre pays acceptent dorénavant les touristes israéliens, à savoir la Bulgarie, la Croatie, le Monténégro et quatre régions de Grèce (Athènes, Thessalonique, Corfou et la Crète). Les voyageurs quittant Israël pour se rendre dans ces pays devront toutefois passer un test de dépistage du coronavirus avant leur départ, à l'aéroport international de Ben Gurion. (Belga)