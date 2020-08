"Nous ne pouvons ni appeler, ni envoyer de SMS": grosse panne ce matin sur le réseau BASE, mais "Tout est résolu"

Vous êtes très nombreux ce matin à nous avoir fait part d'une défaillance sur le réseau de l'opérateur mobile BASE, via le bouton orange Alertez-nous. "Etant client base nous ne pouvons plus ni appeler ni envoyer de sms, même plus de données mobiles", nous écrit-on par exemple.

Sur un forum dédié au signalement des problèmes techniques sur le réseau de l'opérateur, de nombreux messages ont été postés depuis ce matin. "Cela semble être une panne sérieuse. Allô, il y a quelqu'un chez Base qui lit ces messages? Juste pour dire que vous travaillez dessus", se demande un client.

Contactée par nos soins, Coralie Miserque, la porte-parole de l'opérateur nous confirme qu'il y a eu un problème de réseau. A 9h15, elle nous indiquait que tout était résolu. "On est en train de voir ce qui s'est passé", précise-t-elle. La panne a concerné les clients "postpaid", soit ceux disposant d'un abonnement.