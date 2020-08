Coronavirus en Belgique: "Le centre de gravité semble se déplacer d’Anvers à Bruxelles"

Lors de la conférence de presse du centre de crise, la porte-parole interfédérale coronavirus, Frédérique Jacobs, s'est arrêtée sur le détail des contaminations dans les différentes provinces du pays. "Le centre de gravité semble se déplacer d’Anvers à Bruxelles", a-t-elle déclaré.

En effet, à Anvers, la baisse se poursuit pour le moment, avec 160 nouveaux cas par jour. C’est une baisse de 24% par rapport à la semaine précédente.

C’est l’inverse à Bruxelles, où on constate que l’augmentation se poursuit avec en moyenne 122 cas par jour. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur l’ensemble de tests réalisés, continue également d’augmenter à Bruxelles, puisqu'il est à 6,7% la semaine dernière. "Si ces évolutions se poursuivent, dans deux jours, Bruxelles aura un total hebdomadaire supérieur à celui d’Anvers".

Heureusement, la situation évolue extrêmement favorablement dans les autres provinces, a expliqué la porte-parole. La plupart des provinces ont une baisse de leur moyenne hebdomadaire. Ce n’est qu’aux Brabants flamand et wallon ainsi qu'en province Luxembourg que l'on peut constater une augmentation. "Mais on parle de petits chiffres, et les augmentations ralentissent".