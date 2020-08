Quarantaine ou isolement: quelle est la différence? Frédérique Jacobs explique

Après avoir présenté le bilan du jour, Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédérale du centre de crise, a souhaité éclaircir la différence entre la quarantaine et l'isolement. "C'est parfois très mal compris", a-t-elle remarqué. L'un comme l'autre visent à empêcher de transmettre le virus, mais ils s'appliquent dans des situations distinctes, que Frédérique Jacobs a précisé.



La mise en isolement s'applique à deux conditions :

- Un frottis naso-pharyngé positif. "On a détecté chez vous le virus, donc vous êtes infecté et contagieux. Peu importe la présence de symptômes", a expliqué la porte-parole;

- La présence de symptômes. "Le médecin-traitant va vous demander ou non un frottis naso-pharyngé. En attendant le résultat, vous devez vous mettre en isolement parce que vous pourriez être positif et donc contagieux", a poursuivi Frédérique Jacobs.



Un isolement est demandé dans ces deux circonstances "car on sait qu'on reste porteur du virus et donc contagieux pendant en général 7 jours".



La mise en quarantaine de 14 jours s'applique dans trois situations :



- Elle est obligatoire si vous revenez d'une zone rouge;

- Elle est fortement conseillée si vous revenez d'une zone orange. Surtout si vous avez eu un comportement à risque : vie nocturne, visite dans la famille;



- Si vous avez eu un contact rapproché avec une personne positive.



"Dans ces trois situations, on vous demande de vous mettre en quarantaine parce que vous avez plus à risque d'avoir acquis le virus mais on n'en a pas encore la preuve. On sait que la plupart des infections se développent dans les 4 à 7 jours suivant le contact contaminant. Cette période d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours, raison pour laquelle la quarantaine est de 14 jours", a expliqué Frédérique Jacobs.