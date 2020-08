Trump accusé de vouloir détruire la poste américaine à des fins électorales

La pandémie du nouveau coronavirus aux Etats-Unis a poussé de nombreux états à adapter leurs règles pour faciliter le vote par correspondance en vue des prochaines élections présidentielles. Selon une étude, 76% des électeurs américains pourraient recevoir par la poste leur bulletin de vote pour les élections présidentielles. Cela ne plait pas à Donald Trump qui a décidé de bloquer le financement de la poste. Les démocrates l'accusent de sabotage.

Le patron de la poste, un proche de Trump

Des badauds ont organisé un rassemblement surprise devant la maison du patron de la poste américaine, Louis de Joy. Il est un proche de Donald Trump et l'un des grands donateurs de sa campagne. Ces manifestants s'inquiètent de l'acheminement de leur bulletin de vote par courrier.

"Les Américains aiment et respectent leur poste. Elle n'est pas à vendre", scande une participante à cette manifestation.

"J'ai envoyé mon formulaire de demande de bulletin de vote aujourd'hui et je prévois que quand je le recevrai par la poste, j'irai le déposer en personne. Si je l'envoie par courrier, j'ai peur qu'ils n' arrivent pas à temps", détaille une autre manifestante inquiète.

"La poste est fondamentale à notre démocratie et ne devrait pas nous être enlevée", clame une autre manifestante tenant son enfant à bout de bras.

Le président américain craint que le vote par correspondance soit favorable à son opposant Joe Biden. Les électeurs démocrates sont en général plus nombreux à voter par courrier que les républicains. Les votes des Hispaniques et afro-américains généralement pro-démocrates seront aussi plus nombreux par courrier. Vivant dans une situation plus précaire, leur travail ne leur permet pas toujours de se libérer en semaine pour aller voter. Donald Trump s'inquiète aussi du temps d'acheminement du courrier.

"Le Nevada est très important. Je pense que nous avons de grandes chances de gagner cet état. Si les votes prennent sept jours pour arriver et puis sept jours pour le dépouillement, comment pourront-ils annoncer un gagnant le 3 novembre?", a insisté le président lors d'une conférence de presse.

Pour éviter ce problème, les démocrates demandent un plan de soutien pour aider la poste à surmonter la crise sanitaire. 25 milliards de dollars dont 3,5 milliards seraient destinés au vote par correspondance mais Donald Trump s'y oppose. Les responsables démocrates au Congrès envisagent de convoquer les élus en session extraordinaire à partir du 24 août. L'objectif est d'auditionner des responsables du dossier postal et voter une aide d'urgence.

Le vote par courrier utilisé depuis des années aux Etats-Unis

Le président américain "veut décourager les gens de voter par courrier parce qu'il pense que cela lui sera défavorable. C'est pathétique. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un président des Etats-Unis", a dénoncé le sénateur démocrate Bernie Sanders dimanche sur la chaîne ABC.

"Nous sommes en pleine pandémie, Monsieur le président, et les gens ne doivent pas avoir à mettre leur vie en danger dans une file d'attente, tomber malade et peut-être mourir pour aller voter", a-t-il ajouté.

Le vote par courrier, utilisé depuis des années aux Etats-Unis, doit être plus largement déployé pour l'élection présidentielle du 3 novembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Mais Donald Trump s'y oppose, criant à la fraude annoncée. Et la campagne s'est cristallisée depuis quelques jours, autour de la poste américaine, l'USPS.