Le Roi poursuit son tour de consultations mardi

(Belga) Le Roi verra les autres présidents de parti mardi. Il commencera ses consultations à 9h par le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, suivi de son alter ego francophone, Georges-Louis Bouchez, à 10h, des co-présidents d'Ecolo, Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, à 11h, de la présidente de Groen, Meyrem Almaci, à 12h, et du président de DéFI, François De Smet, à 13h.

Le chef de l'Etat tient depuis lundi midi la démission des préformateurs Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) en délibéré. Il a entamé un tour de consultation des présidents des formations politiques impliquées dans les discussions en vue de former un gouvernement depuis les élections. Le président du CD&V, Joachim Coens, est le premier à avoir été reçu, suivi de son homologue du sp.a, Conner Rousseau, et d'un entretien avec le président du cdH, Maxime Prévot, à 16h. (Belga)