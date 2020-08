Poignet cassé et choc crânien après une intervention policière à Saint-Gilles: les jeunes filles embarquées témoignent

Ce week-end dans la commune de Saint-Gilles trois jeunes femmes ont été la cible de remarques sexistes. Elles ont appelé des agents à l'aide en réponse et disent n’avoir reçu en réponses que des coups, notamment parce qu’elles ne portaient pas de masque. RTL INFO les a rencontrées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Mendy et Inaraï quittent un bar de Saint-Gilles, lorsqu'en rue, elles sont victimes de remarques sexistes de la part d'un homme. Tandis qu'elles répliquent, des policiers passent en voiture. Les jeunes filles demandent leur renfort.

"La police est intervenue en disant qu’il fallait qu’on porte notre masque. Elle l'a répété plusieurs fois. Du coup, j’ai cherché mon masque, j’ai dit que je ne le trouvais plus. Du coup, elle m’a demandé ma carte d’identité, et je lui ai dit que je ne trouvais pas ma carte d’identité. A partir de ce moment-là, elle m'a pris par la nuque et elle m'a claquée contre la vitre du bar", détaille Mendy.

Les images filmées sur place témoignent de la tension lors de l'intervention. Une dizaine de policiers sont intervenus.

"Il me disait que vu la tenue dans laquelle j'étais, il ne fallait pas que je m'étonne"

Selon Mendy et Inaraï, les agents étaient plus préoccupés par le non-port du masque que par le harcèlement sexiste dont elles venaient d'être victimes. Elles seront finalement emmenées au commissariat. "Déjà dans la voiture, on se foutait de moi. Je demandais le motif pour lequel j'étais embarquée, et il me disait que vu la tenue dans laquelle j'étais, il ne fallait pas que je m'étonne de la raison pour laquelle j’étais embarquée", explique Inaraï.

"J'ai pas trouvé ça normal, moi j'aurais voulu qu'on m'aide et pas qu'on me frappe", ajoute Mendy.

La police réagit

De son côté la police se justifie : elle précise qu'un procès-verbal a bien été dressé à charge de l'homme qui a tenu des propos sexistes.

"Les trois jeunes filles sentaient la boisson, elles ne parvenaient pas à se calmer. Elles refusaient de décliner leur identité et de porter le masque. L’une d'entre elles a porté un coup à la policière. Un procès-verbal a aussi été dressé pour vol car le téléphone de la policière a été retrouvé dans le sac à main d'une des jeunes filles", a déclaré Gabriel Evangelisti, commissaire de la zone de police Midi.

Un poignet cassé, un choc crânien et de multiples contusions

Une plainte a été déposée pour coups et blessures lors de l'intervention l'une des jeunes femmes a eu le poignet cassé, un choc crânien et de multiples contusions.