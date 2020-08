Coronavirus - L'Unicef a un message pour les parents encore réticents de remettre leur(s) enfant(s) à l'école

Chahida Bufraquech, spécialiste des questions d'éducation pour l'UNICEF, évoque la rentrée scolaire dans le RTLINFO. UNICEF Belgique lance une grande campagne pour encourager les parents à renvoyer leurs enfants à l'école, malgré le Covid-19.

Pour les plus jeunes, le retour sur les bancs de l'école approche. Vous savez que les autorités ont annoncé que tous les élèves retourneront en classe dès septembre. Une décision saluée par UNICEF Belgique qui a décidé de lancer une grande campagne à ce sujet.

Alix Battard: Pour vous ce retour généralisé à l'école est une très bonne chose. Tous ces mois confinés à la maison ont vraiment eu des effets négatifs?

Chahida Bufraquech: Oui, on remarque que la crise sanitaire nous a tous impactés, que ce soit les adultes et les enfants. Particulièrement dans le cas des enfants, on a remarqué que le fait de rester à la maison durant le confinement les a fortement troublés, et ce, à plusieurs niveaux, sur plusieurs facettes de votre vie. De façon majoritaire, on a constaté que les enfants développaient des peurs, des angoisses dans ce climat anxiogène où la situation était instable et parfois incompréhensible où les mesures changeaient très vite. On a remarqué aussi que l'enfance était impactée quant à l'égalité des chances. Là où certaines écoles ont mis en place des cours à distance, comme alternatives aux cours en présentiel, il faut savoir que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur et une connexion pour pouvoir se connecter et suivre les cours, des éléments qui peuvent entraîner

un décrochage scolaire. Et puis de manière plus large, cette crise qui a impacté énormément d'enfants en Belgique, a impacté les enfants à travers le monde à cause de la fermeture des écoles partout.(...)

Alix Battard: Pour les parents encore réticents à cette reprise des cours, que pouvez-vous leur dire?

Chahida Bufraquech: L'éducation est un élément essentiel de la vie des enfants. L'éducation permet le maintien d'un bon rythme de vie des enfants. Au-delà du volet de l'apprentissage et de l'acquisition des compétences, l'école a aussi un volet social. L'école est l'endroit ou les enfants vont pouvoir rencontrer leurs amis, parler librement avec leurs professeurs, nouer des contacts, interagir et participer à des activités ludiques, avoir des moments d'insouciance, jouer, avoir des moments de rigolades, apprendre à s'exprimer, apprendre à comprendre l'autre et à le respecter. Ce sont toutes des choses qui sont essentielles et qui sont fondamentales dans la vie d'un enfant. Et c'est là qu'on se rend compte que dans l'éducation, l'école joue un rôle dans le bien-être des enfants.