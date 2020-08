Challenger de Prague: Ruben Bemelmans éliminé au premier tour en double

(Belga) Ruben Bemelmans (ATP 215) et son partenaire l'Allemand Daniel Masur (ATP 160) ont été éliminés au premier tour en double au tournoi Challenger de Prague, épreuve sur terre battue dotée de 137.560 euros.

La paire belgo-allemande s'est inclinée face aux Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 71) et Arthur Rinderknech (ATP 161) en deux sets 2-6, 6(3)-7 en 1 heure et 20 minutes de jeu. En simple, Bemelmans a également été éliminé au premier tour par le qualifié tchèque Jan Satral (ATP 374. Kimmer Coppejans a été sorti au deuxième tour par le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 199). Plus tard dans la journée, Arthur De Greef (ATP 323) affronte l'Allemand Yannick Maden (ATP 149) au deuxième tour. Le Challenger de Prague, dont la tête de série N.1 est le Suisse Stan Wawrinka (ATP 17), triple vainqueur d'un Grand Chelem, constitue le premier rendez-vous du circuit ATP après cinq mois d'une pause forcée due à la crise du coronavirus. Le circuit Challenger est le 2e niveau du tennis masculin, après le circuit ATP, qui doit reprendre le 22 août avec le Masters 1000 de Cincinnati, disputé à New York. (Belga)