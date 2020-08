Brésil: démantèlement d'un énorme réseau de trafic de drogue

(Belga) Les autorités brésiliennes ont effectué une vaste opération contre un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d'argent durant laquelle elles ont saisi sept avions et cinq hélicoptères, a annoncé mardi la police.

Quelque 600 agents ont mené dans 13 Etats brésiliens cette opération dans le cadre de laquelle ils ont exécuté mardi 50 mandats d'arrêt, a indiqué dans un communiqué la police fédérale (PF). Outre les sept avions et les cinq hélicoptères, les policiers ont saisi 42 camions et 35 propriétés "liées aux suspects et au réseau criminel", et les autorités ont bloqué par voie judiciaire un montant total de 100 millions de réals (18,3 millions de dollars), selon le communiqué. L'opération visait quatre organisations qui vendaient la drogue aussi bien sur le territoire brésilien qu'en Europe et au Cap-Vert. Elles assuraient aussi le blanchiment des sommes générées par le trafic. Cette opération est le résultat d'une enquête lancée en 2018 en collaboration avec la National Crime Agency (NCA), la principale agence britannique de lutte contre le crime organisé, a précisé la police fédérale brésilienne. Avant les raids effectués mardi, douze personnes avaient déjà été arrêtées et plus de onze tonnes de cocaïne saisies. (Belga)