Coronavirus - Plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas en Corée du Sud depuis mars

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont signalé 297 nouveaux cas de coronavirus mercredi, soit la plus forte augmentation depuis le début du mois de mars, rapporte l'agence de presse Yonhap.

Ces derniers jours, le nombre d'infections en Corée du Sud augmente rapidement. En une semaine, près de 1.300 nouveaux cas ont été signalés. Au total, plus de 16.000 Sud-Coréens ont été infectés par le coronavirus, tandis que 300 autres en sont morts. Parmi les nouvelles infections, 283 ont été transmises localement. Plus de la moitié ont été enregistrées dans la capitale Séoul, et 94 autres dans la province voisine de Gyeonggi. Le bilan de mercredi est le plus élevé depuis le 8 mars. À l'époque, 367 nouvelles infections avaient été recensées en Corée du Sud.