Le nombre de contaminations diminue, peut-on envisager d’élargir la bulle sociale des 5?

Pour le troisième jour consécutif, les chiffres des nouvelles infections marquent une baisse. En moyenne, 527,7 nouveaux cas ont été détectés entre le 9 et 15 août. Ces indicateurs permettent-ils d’envisager un certain allègement des mesures ?

"Cela commence seulement à diminuer", pointe Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédérale pour la lutte contre le coronavirus : "On aimerait que ça se confirme dans les semaines qui viennent et il faut quand même remarquer qu’on reste très très haut dans la circulation du virus. On est nettement plus élevé que beaucoup de pays qui nous entourent. Je pense que des mesures d’allègement son probablement encore trop précoces. Il faut vraiment attendre que les chiffres diminuent bien, pour envisager un allègement de tout ça", estime Frédérique Jacobs.